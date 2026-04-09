Административният съд във Варна назначи съдебно-счетоводна експертиза по дело № 259/2026 г., заведено от МБАЛ "Св. Анна – Варна“ срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Спорът е за над 525 000 евро, а следващото открито съдебно заседание е насрочено за 2 юни 2026 г. от 09:30 ч.

На проведеното открито съдебно заседание стана ясно, че НЗОК не оспорва предявения иск по основание и размер, но твърди, че претендираната сума, която в качеството си на възложителя е отказал да финансира, е извън обема по сключения договор между тях и МБАЛ "Св. Анна – Варна“.

Претендираните за изплащане средства са за извършено лечение по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за периода от август до ноември 2025 г.