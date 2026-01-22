Административен съд – Варна остави без движение дело №136 по описа на съда за 2026 г.Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна. Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали.След извършената проверка на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съдът констатира, че жалбата е подадена директно до Административен съд - Варна, в нарушение, поради което производството по делото следва да се остави без движение.На ответната страна е указан 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата.