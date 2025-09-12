Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.

СГС не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста. 

Припомняме, че на днешното заседание обвинението неочаквано представи нов свидетел - един от доскорошните заместници на Коцев, Христо Рафаилов. Той освободи поста си на 29 август по здравословни причини.

Благомир Коцев бе арестуван след акция на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Днешното решение на СГС  не е окончателно и подлежи на обжалване в срок три дни.