Благомир Коцев в ареста.
СГС не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста.
Припомняме, че на днешното заседание обвинението неочаквано представи нов свидетел - един от доскорошните заместници на Коцев, Христо Рафаилов. Той освободи поста си на 29 август по здравословни причини.
Благомир Коцев бе арестуван след акция на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.
Днешното решение на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване в срок три дни.
