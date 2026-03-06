Административен съд – Варна отсрочи планираното за 24 март открито съдебно заседание по делото на МБАЛ "Св. Анна – Варна“ срещу НЗОК. Новата дата за разглеждане на спора е насрочена за 07.04.2026 г. от 10:30 ч.Промяната се налага поради подадена молба от процесуалния представител на ищеца МБАЛ "Св. Анна – Варна“ АД. Предвид спецификата на казуса и невъзможността за ангажиране на друг пълномощник в кратки срокове, съдът прие молбата за основателна и насрочи заседанието за първата възможна дата през април.Делото е образувано по искова молба на МБАЛ "Св. Анна – Варна“ АД против Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Претенцията на болницата е за изплащане на суми за проведено лечение по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за периода от август до ноември 2025 г. Общата стойност на предявените главници по иска възлиза на над 525 000 евро, към които се претендират и начислени лихви за забава.