Административен съд – Варна прекрати производството по административно делото, което бе образувано по искова молба на "МБАЛ Варна“ ЕООД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

В исковата молба, по която бе образувано делото се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 282 784,99 евро главница и 7 280,46 евро обезщетение за забава (мораторна лихва) за периода от 01.01.2026 г. до 09.03.2026 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане.

С молба, депозирана от управителя на лечебното заведение д-р Георги Петков Илиев, ищецът заявява, че оттегля депозираната искова молба. Искането за прекратяване е направено на правно основание чл. 232 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

С оглед на направеното изявление и на основание разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съдът прекрати производството по адм. дело №726/2026 г.