Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници от Варна
Тричленен състав на Апелативен съд - София измени наложените постоянни мерки за неотклонение на лицата Йордан Кателиев, Николай Стефанов от "задържане под стража" в "домашен арест".
Двамата са обвинения за участие в организирана престъпна група за подкупи и изнудване като длъжностни лица. Апелативните магистрати посочиха, че продължават да са налице две от основанията за налагане на втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест" спрямо обвиняемите - а именно:
обосновано предположение, че те са извършили престъпленията, за които са обвинени, както и, че съществува опасност при мярка, различна от наложената, двамата да извършат други престъпления. Същото становище преди това изрази и прокурорът по делото, което даде основание на съда да припомни, че при това положение прокуратурата е можела и сама да измени мерките на задържаните лица.
Относно настояването на защитата, че делото не следва да се гледа в София, а във Варна, съдът припомни, че по случая има данни за участие в престъпната група на "лице с имунитет", поради което подсъдността е на Софийските съдилища, както указва законът. Апелативните магистрати цитираха и практика на Върховния касационен съд, която сочи, че такова лице може да остане неустановено и до края на разследването.
Определението на САС не подлежи на обжалване и протестиране
