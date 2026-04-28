Варненският окръжен съд призна за виновна 28-годишна жена, която в качеството си на водач на автомобил е нарушила правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинила смъртта на мотоциклетист.

Делото бе насрочено за незабавно разглеждане, след като подсъдимата и нейният защитник се възползваха от правото си на съкратено съдебно следствие. Жената призна вината си, както и всички факти и обстоятелства, изложени в обвинителния акт. Тя поиска при постановяване на присъдата да бъдат ползвани събраните в хода на досъдебното производство доказателства. При тази процедура Наказателният кодекс предвижда размерът на наказанието "лишаване от свобода“ да бъде намален с една трета.

Съдът конституира като частни обвинители близки на жертвата. Магистратите не уважиха искането им за връщане на производството на прокуратурата поради твърдения за съществени процесуални нарушения и оспорване на автотехническата експертиза. Това определение на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Апелативен съд – Варна.

Произшествието е станало на 30.05.2025 г. Жената се е движила по бул. "Цар Освободител“ и в района на кръстовището с ул. "Поп Димитър“ е отнела предимството на мотоциклетист в съседната лента. Според прокуратурата инцидентът е възникнал и по вина на пострадалия, който също е нарушил правилата за движение. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, максималната разрешена скорост в населено място е 50 км/ч, докато според експертизата мотоциклетистът се е движил с над 122 км/ч преди сблъсъка. В хода на разследването са извършени огледи, изготвени са фотоалбуми и са назначени множество експертизи – съдебномедицинска, автотехническа, токсикологична и химическа.

Държавното обвинение поиска наказание около минимума, чието изпълнение да бъде отложено с изпитателен срок. Частните обвинители настояха за ефективна присъда в максимален размер. Защитата пледира за минимално наказание, изтъквайки, че подсъдимата е била бременна по време на инцидента, в момента отглежда малко дете, работи и искрено съжалява за случилото се.

Предвиденото наказание за това престъпление в Наказателния кодекс е от 3 до 8 години "лишаване от свобода“.

Тричленният състав на Варненския окръжен съд наложи на 28-годишната жена наказание "лишаване от свобода“ за срок от 4 години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане намали размера с 1/3 и определи 2 години и 8 месеца, отложено с 5-годишен изпитателен срок. Съдът лиши осъдената от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 години.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Варна.