Съдът се произнесе по делото за смъртта в Генерал Тошево
Окръжният съд в Добрич правилно е констатирал изтичането на максималния срок на задържането под стража по досъдебното производство. При привличане за престъпление по така формулираното обвинение, мярката за неотклонение според НПК не би могла да продължи повече от 2 месеца. Законът е предвидил максимални срокове за задържане на досъдебната фаза в зависимост от вида на обвинението. В случая то не е за тежко умишлено престъпление, нито за деяние, което се наказва с лишаване от свобода над 15 години или друго по-тежко наказание.
Втората инстанция съобрази и наличието на обосновано подозрение за авторството на разследваното престъпление. То почива на гласни доказателства и експертизи. Опасността Е. Али да извърши престъпление е силно занижена, намира въззивният съдебен състав.
С оглед тези обстоятелства, решението на Окръжния съд да измени мярката за процесуална принуда е правилно.
Освен с естеството на обвинението, видът на мярката е съобразен и с положителната характеристика на дееца - той не е имал други противообществени прояви.
Предвид изложеното, съставът на Апелативен съд - Варна потвърди определението на Окръжен съд - Добрич. Тъй като обвиняемият няма право да напуска населеното място, където е адресът му, без разрешение на компетентните органи, съответното районно управление на МВР е уведомено. Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.
