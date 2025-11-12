Административен съд – Варна прекрати производството по дело и остави без разглеждане жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна. С жалбата се искаше отмяна на разрешението за изграждане на жилищен комплекс "Сън Сити Резиденс“ с високотехнологичен парк и паркинг върху територия от 175 декара в местност Ески балар, район "Аспарухово“, без оценка на въздействието върху околната среда, обясниха от кулоарите на Темида във Варна.В своето определение съдът констатира, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като сдружението не е доказало наличието на пряк и непосредствен правен интерес за нейното подаване. Съдът отбеляза, че въпреки че уставът на сдружението включва цели за опазване на околната среда, това само по себе си не му дава право да оспорва административни актове, когато не са засегнати негови конкретни права.Това е четвъртото поредно дело, прекратено от съда по същия казус. През август 2025 г. Административен съд – Варна прекрати производство по жалби на сдружение "За Дебелец“ и протести на Районна и Окръжна прокуратура – Варна срещу същото решение на РИОСВ. И в тези случаи съдът констатира липса на правен интерес, налице бяха и оттегляне на протестите от страна на Районна и Окръжна прокуратура - Варна.В мотивите към настоящото определение се посочва, че българското законодателство не предвижда възможност всеки граждани или организация да оспорват административни актове, без да са засегнати техните лични права. Съдът уточни, че дори разпоредбите на международната Орхуска конвенция не отменят това фундаментално изискване на националното процесуално право.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.