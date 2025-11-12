Съдът се произнесе по жалба срещу голям жилищен комплекс във Варна
©
В своето определение съдът констатира, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като сдружението не е доказало наличието на пряк и непосредствен правен интерес за нейното подаване. Съдът отбеляза, че въпреки че уставът на сдружението включва цели за опазване на околната среда, това само по себе си не му дава право да оспорва административни актове, когато не са засегнати негови конкретни права.
Това е четвъртото поредно дело, прекратено от съда по същия казус. През август 2025 г. Административен съд – Варна прекрати производство по жалби на сдружение "За Дебелец“ и протести на Районна и Окръжна прокуратура – Варна срещу същото решение на РИОСВ. И в тези случаи съдът констатира липса на правен интерес, налице бяха и оттегляне на протестите от страна на Районна и Окръжна прокуратура - Варна.
В мотивите към настоящото определение се посочва, че българското законодателство не предвижда възможност всеки граждани или организация да оспорват административни актове, без да са засегнати техните лични права. Съдът уточни, че дори разпоредбите на международната Орхуска конвенция не отменят това фундаментално изискване на националното процесуално право.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.