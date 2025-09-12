Сподели close
Преди минути Софийски градски съд се оттегли за съвещание по делото за мярката за задържане на кмета на Варна, Благомир Коцев. Той бе посрещнат от свои съмишленици, сред които и неговия заместник на кметския стол, Павел Попов.

На днешното заседание прокуратурата е представила нови свидетели, които нямат никакво касателство към обвинението на Пламенка Димитрова, сред разпитаните има и служители на Община Варна. 

Очаква се съдът да се произнесе след 15 часа.