Благомир Коцев. Той бе посрещнат от свои съмишленици, сред които и неговия заместник на кметския стол, Павел Попов.
На днешното заседание прокуратурата е представила нови свидетели, които нямат никакво касателство към обвинението на Пламенка Димитрова, сред разпитаните има и служители на Община Варна.
Очаква се съдът да се произнесе след 15 часа.
