Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими. Причина за това станаха общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Двамата са кандидат-депутати на предстоящите предсрочни парламентарни избори. По закон съдът е длъжен да спре делото до обявяването на резултатите от изборите. Ако те влязат в парламента, ще получат имунитет и за да продължи делото, ще трябва да се откажат от него или имунитетът им да бъде свален. Двамата са в листата на "Продължаваме промяната - Демократична България“ във Варна.
Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, заедно с Кателиев, Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета – Антоанета Петрова.
Разпоредителното заседание по делото трябваше да се проведе още на 17 февруари 2026 г., но тогава един от защитниците беше ангажиран с друго дело в София.
Адвокатите на подсъдимите Коцев и Кателиев поискаха от съда промяна на мерките им за неотклонение, които в момента са "парична гаранция“.
Съдебният състав отказа да измени мерките, като изтъкна, че няма нови обстоятелства, които да налагат това, и същите се явяват подходящи. Свободното придвижване на двамата общински съветници не е възпрепятствано към момента и те биха могли да се включат пълноценно в предизборната кампания и с текущите мерки за неотклонение, мотивира се съдът.
Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде протестирано или обжалвано в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд – Варна.
Съдът спря делото срещу кмета Благомир Коцев
