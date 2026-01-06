Апелативният съд разгледа жалбите на Николай Стефанов и Йордан Кателиев срещу определение на Окръжния съд във Варна, с което мерките им за неотклонение от домашен арест са били изменени в парична гаранция – в размер на 200 хиляди за първия и 150 хиляди за втория жалбоподател. Двамата са предадени на съд по обвинение в участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи. Николай Стефанов е обвинен и в принуда. Прокуратурата твърди, че те са действали заедно с още трима души. Съветниците бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им определи домашен арест.Тъй като наказателното дело от общ характер е висящо пред Окръжен съд – Варна, Апелативният съд разгледа жалбите на подсъдимите и се произнесе в закрито заседание – без непосредственото изслушване на страните, съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.В жалбите защитниците твърдят, че няма опасност доверителите им да извършат престъпление, че са отпаднали основанията за домашен арест, както и че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен.Въззивният съдебен състав отчете характера и правната квалификация на обвиненията, и предвидените в закона санкции. Инкриминираната престъпна дейност е с висока обществена опасност.Апелативен съд – Варна подчерта, че и към настоящия момент е налице обоснованото подозрение за съпричастност към престъплението. Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно неутрализиран.При преценката на размера на наложените гаранции въззивният съд извърши цялостна оценка на имущественото и доходното състояние на двамата подсъдими, като съобрази данните по делото и публично достъпна информация.За Николай Стефанов съдът констатира значително и многокомпонентно имотно състояние, което не се изчерпва с декларирания трудов доход. Притежаваните от него недвижими имоти в България и чужбина показват висока имуществена обезпеченост, икономическа стабилност и възможност за инвестиционна активност извън страната. В декларациите пред КПК са декларирани значителни парични активи. От тази гледна точка определената гаранция е постижима.При Йордан Кателиев има устойчиво и нарастващо доходно и имуществено състояние. Той притежава имот в страната, МПС и парични средства, съдружник и управител е в няколко търговски дружества. Имущественото му състояние не отговаря на твърденията за ограничена платежоспособност или невъзможност да бъде изпълнена гаранцията.Определените на двамата подсъдими размери на гаранцията имат възпиращ и дисциплиниращ ефект.Допълнителен аргумент за постижимостта им Апелативният съд изведе и от факта, че сумите са внесени в определения от първата инстанция срок. Това означава, че размерът им не надхвърля реалните финансови възможности на подсъдимите.Анализът на притежаваните недвижими имоти, паричните активи и участията в търговски дружества води до извода, че определените парични гаранции не надхвърлят финансовите възможности на общинските съветници и не представляват фактическа пречка за изпълнение на мярката. Размерът е адекватен и пропорционален, съответства на целите на мерките за неотклонение и не представлява непропорционална намеса в имуществената сфера на подсъдимите, заключва въззивният съд.Определението не подлежи на обжалване.