Съдът във Варна излезе със становище за паричните гаранции на двама общински съветници
©
Тъй като наказателното дело от общ характер е висящо пред Окръжен съд – Варна, Апелативният съд разгледа жалбите на подсъдимите и се произнесе в закрито заседание – без непосредственото изслушване на страните, съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
В жалбите защитниците твърдят, че няма опасност доверителите им да извършат престъпление, че са отпаднали основанията за домашен арест, както и че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен.
Въззивният съдебен състав отчете характера и правната квалификация на обвиненията, и предвидените в закона санкции. Инкриминираната престъпна дейност е с висока обществена опасност.
Апелативен съд – Варна подчерта, че и към настоящия момент е налице обоснованото подозрение за съпричастност към престъплението. Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно неутрализиран.
При преценката на размера на наложените гаранции въззивният съд извърши цялостна оценка на имущественото и доходното състояние на двамата подсъдими, като съобрази данните по делото и публично достъпна информация.
За Николай Стефанов съдът констатира значително и многокомпонентно имотно състояние, което не се изчерпва с декларирания трудов доход. Притежаваните от него недвижими имоти в България и чужбина показват висока имуществена обезпеченост, икономическа стабилност и възможност за инвестиционна активност извън страната. В декларациите пред КПК са декларирани значителни парични активи. От тази гледна точка определената гаранция е постижима.
При Йордан Кателиев има устойчиво и нарастващо доходно и имуществено състояние. Той притежава имот в страната, МПС и парични средства, съдружник и управител е в няколко търговски дружества. Имущественото му състояние не отговаря на твърденията за ограничена платежоспособност или невъзможност да бъде изпълнена гаранцията.
Определените на двамата подсъдими размери на гаранцията имат възпиращ и дисциплиниращ ефект.
Допълнителен аргумент за постижимостта им Апелативният съд изведе и от факта, че сумите са внесени в определения от първата инстанция срок. Това означава, че размерът им не надхвърля реалните финансови възможности на подсъдимите.
Анализът на притежаваните недвижими имоти, паричните активи и участията в търговски дружества води до извода, че определените парични гаранции не надхвърлят финансовите възможности на общинските съветници и не представляват фактическа пречка за изпълнение на мярката. Размерът е адекватен и пропорционален, съответства на целите на мерките за неотклонение и не представлява непропорционална намеса в имуществената сфера на подсъдимите, заключва въззивният съд.
Определението не подлежи на обжалване.
Още по темата
/
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
23.12
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
18.12
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих. 16 години подред, тя е печелила една и съща обществена поръчка
17.12
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи поредица лъжи и клевети по мой адрес
14.12
Още от категорията
/
Община Варна: Рибарско пристанище "Карантината" е изградено в условията на сериозни управленски грешки
09:27
Във Варна разработиха специални карти за справяне със стреса и професионалното прегаряне, раздават ги до дни
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.