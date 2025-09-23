Благомир Коцев.
Припомняме, че той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.
Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод.
Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: "тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи "зависимости“.
Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.
