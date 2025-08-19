317 бебета са родени от 2014 г. до август 2025 г. благодарение на Програмата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми. 167 от новородените са момчета, а 150 - момичета.От началото на тази година с подкрепата на Община Варна са родени 40 бебета, 21 от които са момичета и 19 момчета, съобщават още от общинска дирекция "Здравеопазване“ и допълват, че сред тях има пет двойки близнаци.Инвитро програмата на Община Варна, която осигурява финансиране за двойки с репродуктивни проблеми, е посочена като добра практика в категория "Социална отговорност“ от Института по публична администрация (ИПА). Варна е една от първите общини внедрили програмата за финансово подпомагане за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.