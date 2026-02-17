Съобщиха какви ще са новите сметки за ток във Варна и региона
Анализът на данните за потреблението на електроенергия при клиентите на електроразпределителното сружестгво показва, че тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари. Това вече се отразява в първите издадени фактури за месеца. Обобщените данни показват, че средната стойност на издадените до момента февруарски фактури за част от клиентите са по-високи спрямо януарските с 10,74 %. Средното потребление през февруари е 536 кВтч спрямо 482 кВтч през януари 2026 г. Това прави ръст от с 11,08 % на месечна база и отразява по-високите стойности на потребена електроенергия от домакинствата. Спрямо февруари 2025 г. средната сметка за електроенергия за февруари 2026 г. е по-висока с 25 %. Средната фактура за февруари 2026 г. е 72.00 евро спрямо 57.50 евро за февруари 2025 г.
Факторите, характерни за зимния сезон – ниски температури и повишено използване на отоплителни уреди, обективно оказват влияние върху потреблението, което от своя страна определя стойностите на издаваните за съответния период фактури.
Посочените данни за сметките са средни и не могат автоматично да се отнесат към конкретен клиент, тъй като потреблението във всяко домакинство е индивидуално.
ЕНЕРГО-ПРО ще продължава да следи в детайли динамиката на издадените фактури и ще информира своевременно потребителите за всички тенденции, свързани със стойността на сметките. Компанията остава фокусирана върху прозрачността на процеса по отчитане и фактуриране и е на разположение на своите клиенти за разяснения, проверки и консултации, свързани с индивидуалните сметки за електроенергия.
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
13.02
Енергото отчита ръст в потреблението по време на коледните и новогодишните празници спрямо миналата година
07.01
