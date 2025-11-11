Съобщиха какво е положението днес с тръбопровода във Варненското езеро
© Община Варна
Припомняме, че към 15:00 ч. в неделя операторът на канализационна помпена станция "Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 за отсъствие на налягане в тръбопровода, което е индикатор за аварийната ситуация. В сутрешните часове вчера – 10 ноември, плавателният съд за аварийни дейности на "Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10:00 ч. вече е установено местоположението на аварията, а днес - ден по-късно, тя е отстранена.
Изпълнителят "Хидроремонт ИГ“ ООД е заявил готовност да завърши строителните работи в рамките на няколко месеца до въвеждане в експлоатация на обекта, ако бъде осигурено финансирането, за което Община Варна има споразумение с МРРБ, обясни Китипов. Проектът "Ремонт на напорен тръбопровод ∅ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е с финансиране от МРРБ по споразумение № РД-02-30-574/01.04.2024 г.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
10.11
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Уролози от УМБАЛ "Св. Марина" с безплатни прегледи през ноември
18:11 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.