Към 14:00 ч. днес е отстранена аварията на тръбопровода във Варненското езеро, която възникна в следобедните часове на 9 ноември, информират от фирмата-изпълнител на проекта за "Ремонт на напорен тръбопровод Ф500 за отпадъчни води, находящ се на дъното Варненското езеро“. От там са докладвали на ръководството на Община Варна, че е възстановена целостта на съоръжението и след направени технически изпитания то вече работи под напор, съобщи заместник-кметът Пламен Китипов.Припомняме, че към 15:00 ч. в неделя операторът на канализационна помпена станция "Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 за отсъствие на налягане в тръбопровода, което е индикатор за аварийната ситуация. В сутрешните часове вчера – 10 ноември, плавателният съд за аварийни дейности на "Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10:00 ч. вече е установено местоположението на аварията, а днес - ден по-късно, тя е отстранена.Изпълнителят "Хидроремонт ИГ“ ООД е заявил готовност да завърши строителните работи в рамките на няколко месеца до въвеждане в експлоатация на обекта, ако бъде осигурено финансирането, за което Община Варна има споразумение с МРРБ, обясни Китипов. Проектът "Ремонт на напорен тръбопровод ∅ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро“ е с финансиране от МРРБ по споразумение № РД-02-30-574/01.04.2024 г.