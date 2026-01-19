Към 6:30 ч. днес - 19.01.2026 г., по пътя Варна – Добрич се наблюдава слаб снеговалеж, като на отделни места има навявания от сняг.Движението се осъществява при зимни условия, съобщиха от полицията в морския град.Снегопочистваща и опесъчаваща техника работи на терен и обработва пътната настилка.Пътната обстановка на територията на областната дирекция на МВР – Варна е нормална, като движението се извършва при зимна обстановка.От полицията призовават водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с автомобили, пригодени за движение при зимни условия.Шофирайте внимателно!