подробности по полицейското преследване на пиян шофьор край Варна, за което ви съобщихме.
Водачът е изминал близо 100 километра, като сигналът е подаден от бензиностанция в Дългопол, от където е заредил и служителите са усетили миризмата на алкохол, която се е носела край него, както и видели неадекватното му състояние.
От Дългопол той е карал към село Рояк, оттам завил към Храброво, село Снежина, навлязъл в област Шумен - с. Марково, село Кюлечва, Каспичан, качил се на магистрала "Хемус“, излизайки към с. Ягнило, където самокатастрофирал.
Водачът е на 33 години от село Есеница, община Вълчи дол, а в колата е имало и пътник - 69-годишен от с. Снежина, община Провадия.
Съставени 5 акта – за движение под въздействие на алкохол, използване на мобилен телефон, без колан, не спиране на СТОП-палка и ПТП.
Водачът е стар познайник на полицията, има 13 акта и 21 фиша по Закона за движение по пътищата.
Съобщиха подробности за полицейската гонка снощи край Варна
