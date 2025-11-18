Сподели close
Комисар Димитър Луков, началник на "Охранителна полиция“ към ОД на МВР – Варна, изнесе подробности по полицейското преследване на пиян шофьор край Варна, за което ви съобщихме.

Водачът е изминал близо 100 километра, като сигналът е подаден от бензиностанция в Дългопол, от където е заредил и служителите са усетили миризмата на алкохол, която се е носела край него, както и видели неадекватното му състояние.

От Дългопол той е карал към село Рояк, оттам завил към Храброво, село Снежина, навлязъл в област Шумен - с. Марково, село Кюлечва, Каспичан, качил се на магистрала "Хемус“, излизайки към с. Ягнило, където самокатастрофирал.

Водачът е на 33 години от село Есеница, община Вълчи дол, а в колата е имало и пътник - 69-годишен от с. Снежина, община Провадия.

Съставени 5 акта – за движение под въздействие на алкохол, използване на мобилен телефон, без колан, не спиране на СТОП-палка и ПТП.

Водачът е стар познайник на полицията, има 13 акта и 21 фиша по Закона за движение по пътищата.