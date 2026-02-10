Стартира обезопасяваща, санитарна и формираща резитба на короните на дърветата в район "Одесос“, информираха от централното кметство на община Варна.Работи се по протежението ул. "Дрин“, в частта от ул. "Кракра“ към ул. "Д-р Пискюлиев“, както и по ул. "Отец Паисий“, в частта около лятно кино "Тракия“. Резитбата се извършва със специализирана техника тип "Вишка“.Състоянието, в което се намират дърветата, застрашава безопасността и сигурността на гражданите, сградния фонд и МПС, поясниха от район "Одесос“.От там допълниха, че временно може да се създаде затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци.