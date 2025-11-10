Сподели close
Учебният музей при Регионален исторически музей – Варна организира беседи по повод годишнината от "Битката при Варна“.

Беседите са подходящи за организирани групи ученици от VIII до X клас.

Ще се провеждат от 11 до 14 ноември, с начален час 14:00.

За участие е необходимо предварително записване на телефон 052 681 060 (Учебен музей при РИМ – Варна).