60 нови дървета са засадени на територията на район "Одесос“ във Варна от началото на годината. Това е на фона на премахнатите потенциално опасни и изсъхнали такива, които са до момента 49.

Данните станаха ясни от пресконференция на кмета на "Одесос“ Янислава Шопова, която отчете първата година от своя мандат.

През тази година бе възстановена системността в грижата за зелените площи, стана ясно от думите на кмета Шопова.

Тя поясни, че са извършени пет цикъла на коситба – четири в паркове и булеварди, и един в междублокови пространства.

След обследване на градската градинка (между сградата на Театъра и Филиала) са издадени заповеди за премахване на 32 опасни дървета, от които вече 5 са отсечени. Останалите ще бъдат подменени поетапно.

При тях компенсаторната система е много голяма – те ще бъдат заменени с 96 нови дървета.

Общата стойност на извършените дейности по чистота и озеленяване през тази година надхвърля 450 000 лева, стана ясно от думите на кмета на район "Одесос“, Янислава Шопова.