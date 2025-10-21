60 нови дървета са засадени на територията на район "Одесос“ във Варна от началото на годината. Това е на фона на премахнатите потенциално опасни и изсъхнали такива, които са до момента 49.Данните станаха ясни от пресконференция на кмета на "Одесос“ Янислава Шопова, която отчете първата година от своя мандат.През тази година бе възстановена системността в грижата за зелените площи, стана ясно от думите на кмета Шопова.Тя поясни, че са извършени пет цикъла на коситба – четири в паркове и булеварди, и един в междублокови пространства.След обследване на градската градинка (между сградата на Театъра и Филиала) са издадени заповеди за премахване на 32 опасни дървета, от които вече 5 са отсечени. Останалите ще бъдат подменени поетапно.При тях компенсаторната система е много голяма – те ще бъдат заменени с 96 нови дървета.Общата стойност на извършените дейности по чистота и озеленяване през тази година надхвърля 450 000 лева, стана ясно от думите на кмета на район "Одесос“, Янислава Шопова.