В празничния за варненци 15 август вратите на Аладжа манастир ще бъдат отворени за посещение от 9.00 до 17.00 часа при ВХОД СВОБОДЕН!Останалите обекти от системата на Регионален исторически музей – Варна ще работят със стандартно работно време и платен вход. Изключение правят само Учебният музей и Музеят на Възраждането, за които 15 август ще бъде почивен ден.