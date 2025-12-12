Супер новина за културата на Варна: Общината получи близо 2 млн. лв.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е 2 995 212.48 лв., от които безвъзмездната финансова подкрепа е 1 996 808.32 лв. и собствено финансиране - 998 404.16 лв. Бенефициент е Община Варна, като срокът за изпълнение е 31.10.2025 г. - 31.03.2026 г.
Част от събитията по проекта вече са реализирани, отчете Георгиева.
