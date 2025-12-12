Община Варна ще реализира редица мащабни културни събития до края на месец март 2026 година, с които ще създаде условия за по-широк достъп до художествени продукти с висока стойност и ще повиши интереса на различни обществени групи към културните дейности чрез разнообразно програмно съдържание. Това бе съобщено по време на пресконференция с участието на заместник-кмета с ресор култура Павел Попов и директора на дирекция "Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева във връзка с изпълнението на проекта ПИИ №BG-RRP-11.021-0011 "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" по процедура BG-RRP-11.021, схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи Общини".Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е 2 995 212.48 лв., от които безвъзмездната финансова подкрепа е 1 996 808.32 лв. и собствено финансиране - 998 404.16 лв. Бенефициент е Община Варна, като срокът за изпълнение е 31.10.2025 г. - 31.03.2026 г.Част от събитията по проекта вече са реализирани, отчете Георгиева.