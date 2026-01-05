Супер новина за новата година: Откриха обновената Първа клиника по хирургия в УМБАЛ "Св. Марина"
Ремонтът е протекъл в продължение на 8 месеца. В него са вложени близо 1 милион лева.
"Условията в клиниката са рядкост дори за домовете на пациентите“, отбеляза на откриването проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. от съвета на директорите на здравното заведение.
Церемонията бе отбелязана с водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.
В клиниката на 6-ия етаж на УМБАЛ "Св. Марина“ има 30 легла, като още 18 има на втория етаж. Тя вече разполага и с най-модерната лекционна зала за нуждите на студентите от Медицинския университет.
На церемонията присъстваха и ректора на МУ-Варна, проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н., бившия ректор проф. Темелко Темелков, проф. Крисимира Кисьова.
За последните двама проф. Красимир Иванов отбеляза големият им принос преди 25 години по запазването и превръщането на здравното заведение в уникално не само за Североизточна България, но и за страната като цяло.
Целта на Първа клиника по хирургия е предоставяне на диагностика и лечение, съобразно съвременните насоки и прилагане на ендоскопски и лапароскопски (безкръвни) методи. Първа Клиника по хирургия предлага оптимално разрешаване на здравните проблеми в отделения по коремна, детска, еднодневна и миниинвазивна хирургия. В диагностичното звено може да получите точна и надеждна информация за заболявания, както и възможните решения.
От 2019 г. в клиниката се извършват робот-асистирани операции със системата за роботизирана хирургия da Vinci Xi. Използването на робота дава възможност за разгръщане на научния потенциал в нови измерения – разработване на нови оперативни техники в общата хирургия. Той може да бъде използван във всички сфери на коремната хирургия: Доброкачествени и злокачествени заболяванията на хранопровода; Доброкачествени и злокачествени заболяванията на стомаха и дуоденума; Доброкачествени и злокачествени заболяванията на тънкото, дебелото и правото черво; Вентрални и ингвинални хернии; Калкулозен холецистит, остър апендицит; Доброкачествени и злокачествени на надбъбреците. Екипите са сертифицирани в областта на коремната хирургия при онкологични и неонкологични заболявания.
Основните насоки в дейността на клиниката са диагностика и лечение при следните заболявания: Хирургия на дебелото и правото черво, анус, перианално пространство; Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума, тънки черва; Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия; Хернии на коремната стена; Диафрагмални хернии; Ретроперитонеални тумори; Тумори на надбъбречните жлези.
Съвместно с клиниката по Образна диагностика и сектора по Интервенционална рентгенология се извършват минимално инвазивни процедури: стентиране на жлъчни пътища, дренажни процедури, термоаблация, трансартериална хемоемболизация, портална венозна емболизация при чернодробни метастази.
