Супервлакът "Дарт Вейдър" пристигна във Варна
Тестовата мотриса на Alstom модел Coradia Stream е френско производство и в момента прави обиколка на България. Влакът вдига максимална скорост 160 км/ч.
В края на април в Министерския съвет бе подписан договор за закупуване на 35 електрически мотриси за БДЖ.
Всеки влак е със 6 вагона и 351 места. Това е най-голямата поръчка за последните 20 години и най-голямата инвестиция в железопътен подвижен състав.
Лекарите в клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина" с нова високотехнологична апаратура
11.11
11.11
