Супервлакът известен като Черна перла или Дарт Вейдър, пристигна във Варна, видя репортер наВарненци успяха да го видят за кратко на 8-и коловоз преди да бъде изтеглен в депото.Тестовата мотриса на Alstom модел Coradia Stream е френско производство и в момента прави обиколка на България. Влакът вдига максимална скорост 160 км/ч.В края на април в Министерския съвет бе подписан договор за закупуване на 35 електрически мотриси за БДЖ.Всеки влак е със 6 вагона и 351 места. Това е най-голямата поръчка за последните 20 години и най-голямата инвестиция в железопътен подвижен състав.