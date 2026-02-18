Община Варна да отпусне допълнителни средства за доизграждането на Черноморския младежки център. Предложението на кмета за осигуряване на финансовия ресурс беше разгледано на заседание на постоянната комисия "Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за финансирането. В същото време съветници изразиха опасения, че проектът може да не бъде завършен в определения срок – 30 юни 2026 г.От местната хазна се предвижда да бъдат осигурени малко над 1,8 млн. евро за дейностите за ремонт и реконструкция на сградата, в която ще се помещава Черноморският младежки център за 2026 г. и 2027 г. Това се налага, тъй като средствата за изпълнението на проекта "Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, не покриват изцяло необходимите разходи. В одобреното проектно предложение е заложена безвъзмездна финансова помощ в размер на 1,25 млн. евро, като тази сума е била определена към момента на кандидатстване през февруари 2023 г.След изготвяне на техническия проект и провеждане на пазарни консултации обаче е установено, че този ресурс не е достатъчен за изпълнение на строително-монтажните дейности. Причините са свързани с повишените цени на строителните материали, недостига на квалифицирана работна ръка, инфлационните процеси през последните години, както и забавянето с около година на подписването на административния договор по проекта.Предвидено е строителните дейности да се изпълнят на два етапа. Първият ще бъде реализиран със средствата по договора за безвъзмездна финансова помощ. Вторият етап, който включва допълнителни дейности извън обхвата на финансирането по Плана за възстановяване, ще бъде осигурен със собствен принос от бюджета на Община Варна и трябва да приключи през 2027 г.В бюджета на общината за 2025 г. бяха предвидени средства от малко над 43 хил. евро за изграждане на уличен водопровод и канализация за захранване на сградата, като те ще бъдат заложени и като преходен остатък в проектобюджета за тази година. Наред с това е необходимо да се осигури допълнително финансиране в размер на около 1,8 млн. евро за дейностите по ремонт и реконструкция на сградата, включително строителен надзор от втория етап, които не се финансират по проекта.Съветниците одобриха и осигуряването на 410 хил. евро от местната хазна за заемообразно финансиране на разходи по проекта за Черноморския младежки център. Средствата ще покрият разходи, подлежащи на извършване през първото тримесечие на 2026 г. преди приемането на държавния бюджет и бюджета на общината. Целта е да се гарантира навременното изпълнение на планираните дейности по проекта.