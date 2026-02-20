Членовете на комисията "Благоустройство и комунални дейности“ към Общински съвет – Варна не одобриха предложената от кмета план-сметка "Чистота“ за тази година след широка дискусия. Документът предвижда повече средства за поддържане на чистотата в града спрямо предходната година, но мнозинството съветници не го подкрепиха и поискаха повече яснота за начина на разходване.Според представените данни в план-сметката през настоящата година са заложени малко над 34,6 млн. евро, т.е. 67,7 млн. лева при 56,1 млн. лева за 2025 г. Още в началото на обсъждането част от общинските съветници изразиха недоволство, че в предложението липсва подробна сравнителна таблица с разходите за предходния период. По думите им това не позволява да се направи анализ за начина, по който се разходват средствата. Други съветници настояха да бъде обяснено какво налага увеличението. Част от сумите били свързани с предстоящо подписване на нов договор със сметосъбираща фирма, чиито условия обаче все още не са ясни, бе заявено в зала "Пленарна“. Предстои обществена поръчка, а до юни имаме действащ договор със сегашната фирма. Как да одобрим нова финансова рамка, без да знаем условията на бъдещия контракт, попитаха съветници по време на заседанието. Според тях е логично първо да приключи процедурата по избор на нов изпълнител, след което да се изготви нова план-сметка, която да съобразена с параметрите на договора.В хода на дебата бе подчертано, че съществуват законови механизми за разплащане към фирмата и при неприета план-сметка, което не поставя под риск дейността по сметосъбиране. Това становище бе подкрепено и с писмо от Министерство на финансите, в което се казва, че "разходите за услугите по чл. 62 от ЗМДТ за сметка на таксата да са до размера на одобрената план-сметка за 2025 година, като същевременно следва да се спазва и общият принцип за управление на паричните потоци на общините в условията на неприет бюджет в изпълнение на чл. 1 от ЗСПИР и чл. 98 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за извършване на разходите в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и при спазване на фискалните правила по ЗПФ“.Мнозинството в комисията изрази недоволството си, че въпреки увеличението на такса смет с 53% не се наблюдава повишаване на качеството на услугите. Варненци от 2025 г. плащат такса от 1,5 промила върху данъчната оценка на имотите си, а бизнесът – 5,97 промила. Според част от съветниците това сериозно финансово натоварване трябва да се оправдае с реални резултати – по-чисти улици, по-добре организирано сметосъбиране и по-строг контрол, но такава промяна засега не се усеща от хората.По време на заседанието имаше и коментари по повод изказвания на последната сесия през януари, че ако план-сметката "Чистота“ не бъде приета незабавно, Варна ще остане с непочистени улици и ще бъде зарината от боклук. Част от общинските съветници определиха това като всяване на паника и опит за натиск върху местния парламент. Защо администрацията настройва обществото срещу Общински съвет – Варна и внушава апокалиптични сценарии, след като има законови механизми за работа в подобна ситуация, попитаха те в зала "Пленарна“.