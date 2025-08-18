Сподели close
В разгара на наситения със събития и емоции август, от 21-ви август до 17-ти септември в двете пространства на Le Papillon Art Gallery посрещаме живописните творби на един успешно доказан в годините творчески тандем – Иво и Нина Петрови и най-новите скулптури на Григор Мицев. Продължаваме спонтанно зародила се идея, превърната в хубава традиция през годините - да събираме в съвместни изложби артисти с близко светоусещане, които не са излагали заедно преди. Състоянията и преживяванията на различни герои обединяват модерните скулптури на Григор Мицев, представящ бронза в изключително съвременно звучене и допълват по прекрасен начин фигуралната живопис на Иво Петров и Нина Петрова, в която се долавя фин и специфичен ретро привкус. Това са сюжети и случки от миналото на Бел Епок, 60-те, 70-те, изпълнено с утопични надежди за бъдещето, дори леко наивен оптимизъм и свят, в който културата, изкуството, джазът, естетиката и безгрижието са част от ежедневието на всеки един човек. А нима нямаме нужда именно от това в този момент от настоящето? Творбите и на тримата автори повдигат различни въпроси и подтикват зрителя към търсене на отговорите им, като филм, който зрителя довършва.

Синхронът между творбите на Нина и Иво е наистина забележителен, вероятно резултат не само от общ мироглед и сетивност, но и от години съвместен опит и израстване - съученици в приложното училище в Трявна, състуденти в художествения факултет на Великотърновски университет, партньори в живота и творческо дуо с реализирани значителен брой изложби в Барселона, Париж, Москва, Виена, Истанбул, Тулуза, Лил, Хага, Амстердам, Страсбург и Люксембург. И въпреки че двамата художника делят общо ателие и се вдъхновяват един от друг, в творчеството си всеки има ярка и разпознаваема индивидуалност. Живописните платна на Иво Петров съзнателно препращат към графичното изкуство от 60-те до 70-те години на миналия век и модата от средата на века. Естетиката на Арт Деко, на сецесиона, на романтиката на облите форми и богатата на нюанси орнаментика са притегателното времево пространство, в което живеят и общуват героите на Иво. Вдъхновен донякъде от Тамара де Лемпицка и Гауди, Иво Петров създава своите истории с гротески акценти и с внушение за лекота, движение и изящество.

И ако творбите на Иво са пъстра симбиоза от съдбите на различни персонажи, то в картините на Нина Петрова на преден план е изведена личността. Това са силни хиперреалистични портрети в различни емоционални състояния – самовглъбяване, свян, игривост, самота, меланхолия, пресъздадени умело с минималистични средства и чувствено въздействие. Нина определя стила си като ретро поп арт и се вдъхновява от моделите, от нежната красота, дори чистота и наивност от черно-белите фотографии от 30-те, 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Често картините й са изпълнени в цвят сепия, подсилващ носталгичното присъствие на далечен спомен, но с цветни акценти, които връщат в съвремието. Кръгът е друг основен похват в композициите на Нина Петрова. Той създава близост, дори потайна интимност, като че зрителят е далечен наблюдател през увеличителното стъкло на далекоглед или шпионка. Кинематографичното внушение на картините й се подчертава от необичайните ракурси на композициите й.

Скулптурите на Григор Мицев ни завладяват с перфектния баланс на модерно и класическо, на реалистична форма в неочаквана композиция. Личността е общата тема, която вълнува и тримата автори и обединяваща представянето им в съвместна експозиция. Неговите герои са носители на имагинерни изрази, някои прикрити зад маски, други изразяващи чисти откровени силни емоции, но всички са активни участници в спектакъла на живота, където всеки от нас може да открие себе си. Григор Мицев e скулптор с отношение и усет към съвременния израз и тенденции в скулптурата, но със силно отличителен почерк, чувство за хумор и философски подтекст. За тази изложба подготвя 7 скулптури, със сюжети и търсения на автора, грабващи вниманието и мисълта на зрителя. Целият цикъл е изпълнен в бронз, тониран в съвременни патини и успешно комбиниран, следвайки тенденцията за автора в последните години, с устойчива на времето смола. Това прави скулптурите му със съвременно звучене, но белязани от майсторското умение на добрия скулптор в извайване на формите. Фигурите от тази изложба са в по-голям мащаб и разкриват вълненията на Човекът в решаването на проблеми в широк спектър: от "Преодоляване на гравитацията“ на "Скачачът“ до философски размисли за "Завръщането на Орфей“ и задълбочени парадоксално-мисловни наблюдения и спомени като "На 13 Септември 1467 г. стоях пред Катедралата в Улм и пак гледах нагоре“. Григор Мицев е потомствен скулптор родом от град Казанлък. Художественото си образование получава в Художествената гимназия в София, а през 1995 се дипломира в Художествената Академия в София спец. "Скулптура“ при проф. Крум Дамянов. През 2005 получава Степен "Meisterschuler“ при проф. Норберт Прангенберг в Мюнхен, а през 2006 и Диплом от Академията за изящни изкуства Мюнхен, Германия отново при проф. Норберт Прангенбер. Носител е на няколко престижни награди в Германия, както за филмови награди на немски кинофестивали, така и на други конкурси, което утвърждава присъствието му и на европейската сцена. 

Експозицията е на разположение на ценителите от 21-ви август до 17-ти септември 2025 г. в двете изложбени зали на галерията във Варна ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.

Заповядайте на откриване на изложбата на 21.08.2025 /четвъртък/ от 18.00 ч. в изложбения салон на Арт Галерия Le Papillon, за да се потопите в сюрреалните сюжети в компанията на тримата автори!