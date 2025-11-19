Съвременно лечение постига ремисия при ревматоиден артрит в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна
"Ранната диагноза и лечение могат да спрат прогресията на заболяването, да предотвратят необратими ставни увреждания и да осигурят дългосрочна ремисия и добро качество на живот на нашите пациенти“, подчертава доц. д-р Цветослав Георгиев. "Съвременното лечение, включително биологичните и таргетните синтетични средства, позволява постигането на ремисия при значителна част от пациентите с ревматоиден артрит. Най-голямото предизвикателство обаче остава дезинформацията, която често забавя правилната терапия и подкопава доверието в доказаните медицински подходи. Именно затова е от ключово значение пациентите да търсят компетентна помощ и лечение в специализиран, университетски център.“
Макар съвременната медицина да разполага с прецизни методи за диагностика още в ранните стадии на ставните заболявания, диагнозата в България нерядко се поставя със закъснение – когато вече са настъпили необратими увреждания на опорно-двигателния апарат.
В Клиниката по ревматология се прилага най-модерната диагностична апаратура за ранно диагностициране и стадиране на ставни заболявания - ехограф от най-висок клас, адаптиран за нуждите на ултразвуковата диагностика на опорно-двигателния апарат. Той позволява визуализиране на най-ранните промени на ниво микроструктури, а двата магнитно-резонансни томографа, с които разполага УМБАЛ "Света Марина“ - Варна, откриват възпалителни промени още преди появата на рентгенографски изменения. Компютърната томография с висока резолюция и техниката DECT (двойно-енергийна компютърна томография) разширяват възможностите за прецизна диференциална диагноза, включително при диагностика на кристални артропатии. Поляризационната микроскопия също допринася за разграничаване на пациенти с псевдоподагра. Капиляроскопията се използва за диагностика на системни заболявания на съединителната тъкан, които влизат в диференциална диагноза при пациенти с ревматоиден артрит.
На базата на точната диагноза, пациентите във Варненската университетска болница имат достъп до пълния спектър от съвременни болестопроменящи средства - от класическите медикаменти до биологични и таргетни синтетични терапии. "Тези лекарства дават възможност за постигане на ремисия и значително подобряват качеството на живот на хората с ревматоиден артрит. Нашата цел е да осигурим на всеки пациент индивидуализиран терапевтичен план, съобразен с най-новите постижения и световни препоръки в ревматологията“, допълва още доц. Георгиев.
Съчетаването на високотехнологична диагностика, достъп до иновативни терапии и мултидисциплинарния подход на университетската болница превръщат Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Света Марина“ - Варна в национален център за съвременно лечение на ревматоиден артрит. Посланието е ясно: благодарение на съвременната медицина, пациентите вече могат да живеят пълноценно, въпреки диагнозата.
