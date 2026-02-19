Община Варна и тази година ще съдейства при организацията за провеждането на Пролетната среща на Австрийския пенсионерски съюз (Pensionistenverband Österreichs - PVÖ), която ще се проведе във ваканционно селище Албена от 23 април до 23 май. Както и през миналата година, се очаква градът ни да бъде посетен от общо 3500 гости от Инсбрук, Клагенфурт, Грац и Виена.Подробностите във връзка с организацията бяха обсъдени по време на работна среща на заместник-кмета Снежана Апостолова с председателя на УС на Австрийския пенсионерски съюз Герлинде Цеетнер и управителя на туристическия агент от българска страна Калин Сутев. Община Варна ще осъществи логистична подкрепа по време на основните активности от предвидената екскурзионна програма, която включва посещение на Регионалния исторически музей, Побити камъни, Музей на стъклото в Белослав, пешеходен тур в централната част на града до Морската градина и др. обекти. Логистиката на движение е съобразена с пропускателната възможност на обектите и с оглед избягване струпването на големи групи хора на едно място.Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) е най-мащабната пенсионерска организация в Австрия, наброяваща над 400 хил. членове. Пролетната среща представлява ежегодно едноседмично пътуване на групите извън Австрия и е традиция в социална програма на организацията. В периода 2025/26 г. мероприятието се провежда освен във Варна и в Мармарис, Турция. За последен път морската столица беше домакин на събитието през 2005/2006 г., припомниха организаторите.Поради значимия мащаб на срещата тя се следи с особено внимание от страна на австрийското правителство и получава широко отразяване от австрийските национални медии. Така събитието има не само положителен ефект за стимулиране на масовия туризъм в периода преди активния туристически сезон, но и за положителния имидж на града ни.Австрия е на четвърто място по брой обслужени пътници на Летище Варна, като за 2025 година бележи ръст от 17% спрямо 2024 г. Над 7500 австрийски граждани са посетили и пренощували във Варна и близките курорти през миналата година, което е с 17% повече от предходната година. Реализираните нощувки са почти 45 000 и също отбелязват увеличение от 13%.