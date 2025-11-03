Цветан Атанасов, създателят на Ретро музея във Варна, се нуждае от помощ за скъпоструващо лечение в Германия, сподели той в личния си профил.Бизнесменът бе диагностициарн с рак на стомаха през миналата година."Битката е трудна и нашият създател премина през няколко етапа. За съжаление в момента отново е подложен на жестоко изпитание. Молим всички, които вярват, че Цветан Атанасов трябва да живее, могат да помогнат на посочените сметки.", казват от екипа на Ретро музея.За тези, които могат и искат да помогнат за лечението на създателя на музея, сметките са:Банкова сметка:BG06UNCR70004513054651Цветан Христов АтанасовОснование - дарение за лечениеЗа тези, които искат да преведат помощи по Revolut, профилът е: @cvetanatanasov1 или тел. номер 0886001070За тези, които искат с PeypalБизнесменът споделя, че не разполага със средства за скъпоструващото лечение, защото е разпродал всички имоти, за да поддържа музея.