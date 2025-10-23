ЗАРЕЖДАНЕ...
Създават нов "Дневен център за деца с увреждания" във Варна
©
На днешното си заседание комисията одобри също осем предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг с явно наддаване. Сред тях са обекти, разположени на бул. "Христо Смирненски“, в местност Боровец – Юг, както и търговски помещения на ул. "Андрей Сахаров“ №1.
С решение на местния парламент ще бъде предоставено безвъзмездно за управление на Народно читалище "Васил Левски 1945“ общински имоти, разположени на ул. "Лоза“ и бул. "Осми Приморски полк“ №137. Съветниците дадоха съгласието си помещения на ул. "Петко Стайнов“ №7 да се използват от "Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства“ и "Комплекс за социални услуги за деца и младежи“.
Одобрено беше и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, разположен в ж.к. "Трошево“, бл. 10, за нуждите на районната администрация в "Младост“.
В дневния ред на заседанието бяха включени общо 13 предложения, свързани с прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост. Те обхващат имоти, разположени в различни части на Варна, включително в кв. "Галата“, селищните образувания Ален мак, Боровец-юг, Сотира, Зеленика, Акчелар, Пчелина, село Тополи и местността Франга дере и Кокарджа. Всички предложения получиха одобрението на членовете на комисията.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:09 / 22.10.2025
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.