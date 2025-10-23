Нов "Дневен център за деца с увреждания“ ще бъде създаден във Варна. Това стана ясно от решение на членовете на комисията по собственост и стопанство в Общинския съвет, които дадоха своето положително съгласие помещения на ул. "Петко Стайнов“ №7 да се ползват за тази дейност. Към момента там функционира само почасова дейност.На днешното си заседание комисията одобри също осем предложения за отдаване под наем на общински имоти чрез публичен търг с явно наддаване. Сред тях са обекти, разположени на бул. "Христо Смирненски“, в местност Боровец – Юг, както и търговски помещения на ул. "Андрей Сахаров“ №1.С решение на местния парламент ще бъде предоставено безвъзмездно за управление на Народно читалище "Васил Левски 1945“ общински имоти, разположени на ул. "Лоза“ и бул. "Осми Приморски полк“ №137. Съветниците дадоха съгласието си помещения на ул. "Петко Стайнов“ №7 да се използват от "Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства“ и "Комплекс за социални услуги за деца и младежи“.Одобрено беше и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, разположен в ж.к. "Трошево“, бл. 10, за нуждите на районната администрация в "Младост“.В дневния ред на заседанието бяха включени общо 13 предложения, свързани с прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти – общинска собственост. Те обхващат имоти, разположени в различни части на Варна, включително в кв. "Галата“, селищните образувания Ален мак, Боровец-юг, Сотира, Зеленика, Акчелар, Пчелина, село Тополи и местността Франга дере и Кокарджа. Всички предложения получиха одобрението на членовете на комисията.