Свалиха номерата на шофьор в центъра на Варна! На място екип на полиция и тол
По думите на свидетели, шофьорът е отказал да спре на стоп-палка на екип на ТОЛ в началото на Аспарухов мост посока Варна. Очевидци разказват, че един от инспекторите на екипа се е опитал да спре автомобила, при което шофьорът рязко сменя лентата и продължава посока града, където екипът успешно го отбива от пътното платно, в района на Бизнес хотела.
В колата са били мъж и жена.
На място е пристигнал и екип на I районно, който е оказал съдействие. При проверката се установени редица нарушения на водача, включително че е шофирал без книжка. Екип на полицията е свалил номерата на колата.
Varna24.bg припомня, че глобата за неспиране при подаден сигнал със стоп палка е в размер – от 50 до 200 лв. Заедно с глобата, началникът на съответното поделение на МВР може да наложи и наказание лишаване от правоуправление на МПС (отнемане на книжката) за срок от 1 до 6 месеца.
