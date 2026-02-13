Сподели close
Свети Валентин е още един, ако не и много важен, повод да засвидетелстваме любовта към любимия човек. 24 часа преди Празникът на влюбените, Varna24.bg провери как вървят цените.

Търговците са категорични, че няма да ги увеличават за Св. Валентин. Дори допълват, че цените не са пипани от дълго време. Все пак, поясняват те, по-голямата част от цветята са внос.

Най-предпочитана за празника е червената роза. На различни места във Варна цената й варира от 3 до 4 евро.

Евро – две се продават жълтите и разноцветните. Хризантемата струва 2,5 евро, лалето – 1,5 – две евро.

Масовите букети са от 10 до 15 евро. Горна граница няма, тъй като може да бъде индивидуален, а освен това зависи и от броя цветя.

Цветари обясняват, че най-много се оскъпява стойността от това в какъв целофан или красива опаковка ще е цветето, какви допълнителни аксесоари ще има по него.

Припомняме, че преди дни съобщихме за първия вендинг автомат за букети във Варна. 