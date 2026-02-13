Свети Валентин наближава, ето как се търгуват цветята във Варна
©
Търговците са категорични, че няма да ги увеличават за Св. Валентин. Дори допълват, че цените не са пипани от дълго време. Все пак, поясняват те, по-голямата част от цветята са внос.
Най-предпочитана за празника е червената роза. На различни места във Варна цената й варира от 3 до 4 евро.
Евро – две се продават жълтите и разноцветните. Хризантемата струва 2,5 евро, лалето – 1,5 – две евро.
Масовите букети са от 10 до 15 евро. Горна граница няма, тъй като може да бъде индивидуален, а освен това зависи и от броя цветя.
Цветари обясняват, че най-много се оскъпява стойността от това в какъв целофан или красива опаковка ще е цветето, какви допълнителни аксесоари ще има по него.
Припомняме, че преди дни съобщихме за първия вендинг автомат за букети във Варна.
Още по темата
Още от категорията
/
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.