Товарен самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR е бил ударен от светкавица по време на излитане край Варна, но инцидентът е преминал без последствия за машината и пътниците на борда. Това съобщават от Meteo Balkans.
По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитане. Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета.
От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии. Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.
