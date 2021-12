© виж галерията На 15-ти декември 2021 от 18 часа в Арт Галерия Ларго ще се открие изложбата- графика с добавена реалност "Божествена комедия“ на търновския художник Светослав Косев. Събитието се реализира под патронажа на г-н Антонио Таркуинио, Почетен Консул на Република Италия във Варна и с финансовата подкрепа на Студио за игри Зариба.



С изложбата в галерия Ларго ще бъде отбелязана годината на Данте. През 2021-ва година се навършват 700 години от смъртта на италианския поет Данте Алегиери и годишнината се отбелязва с различни културни събития не само в неговата родина, но и по цял свят. Експозицията в галерия Ларго ще представи графики, вдъхновени от безсмъртната творба на Данте "Божествена Комедия“. Включени са 16 литографии, осем от които са посветени на песни от "Ад“, пет на "Чистилище“ и три на "Рай“.



Особеното в настоящата изложба е, че напускаме зоната на двуизмерното и преминаваме в триизмерното пространство. На практика всяка от творбите има две състояния – реално, което зрителите ще могат да видят окачено на стените в галерията и виртуално – което ще могат да видят чрез специално приложение през своите телефони или таблети.



Това става възможно, благодарение на колаборацията на автора с двама негови колеги - Атанас Марков и Симеон Желев. Тримата създават преди няколко години арт групата Co-Interaction, чиято дейност е насочена към създаването на проекти, които включват използването на високо технологични средства. Светослав Косев е двигател на артистичната, концептуалната и визуална част на проектите, техническата и технологичната част е поета от Атанас Марков, който е автор и на приложението за добавена реалност, чрез което се визуализират интерактивно проектите. Третият член на групата Симеон Желев разработва калиграфията, като неговата работа зрителите ще могат да видят в творбите от цикъла "Божествена комедия“.



За настоящия проект Светослав Косев споделя: "Това са творби с добавена или обогатена реалност (Augmented reality AR). Това е още един начин да бъде надграден моделът на възприемане на едно графично изображение, което така или иначе има самостоятелно естетическо присъствие в експозиционната площ, с допълнителни композиционни елементи. Възможностите, които тази технология разкрива пред визуалните изкуства, дават нова насока в тяхното развитие и смятам, че добавената реалност може да промени облика на класическите художествени форми. Реших да доразвия тази идея и да съчетая две напълно противоположни на пръв поглед изразни средства.



Едното от тях е базирано на класическата графична техника "литография“, а другото на съвременната триизмерна графика. Симпатиите ми към литографията се базират на завършеното ми образование със специалност графика. Триизмерната графика е нещо, с което се занимавам от дипломирането си в университета. Тя представлявала интерес за мен още от възникването си. По този начин се зароди идеята за вплитане на няколко изразни средства в един общ проект, обединен от литературата. За основа на творбите са използвани, моделирани в софтуер за триизмерна графика обекти и персонажи. В графичните отпечатъци са вплетени стихове от литературните произведения, които те илюстрират. Тъй като моделите, които са включени в двуизмерните графични отпечатъци всъщност са триизмерно моделирани обекти, това позволява третирането им и по чисто електронен способ. По този начин едно и също произведение е представено по няколко коренно различни начина. Това позволява на наблюдателя да получи различно впечатление за един и същи обект в различна визуална форма.“



В изложбата естетическите въздействия върху зрителя ще идват от няколко посоки. Всяка от избраните шестнайсет песни от поемата на великия Данте, които са вдъхновили Косев, той е интерпретирал върху графичния лист със средствата на класическата графика. Ще открием интерпретирани образа на дявола, на любовта в Песен 21, на светлината и надеждата в Песен 20. Но всеки един от образите е представен и във виртуална сцена, което дава възможност за добиване на различно въздействие. Така сюжетът не само се развива и дообогатява, но и създава у зрителя пълнокръвно усещане за присъствие на героите от творбите толкова близо, че сякаш могат да бъдат докоснати.



Добавената реалност в графиките на Светослав Косев може да бъде видяна и на екраните на компютъра от всеки, който изтегли на своя телефон приложението, създадено от Атанас Марков от тук: http://www.co-interaction.com/co-interaction/app/



и сканира чрез него снимките на творбите в сайта на Арт Галерия Ларго.



Организаторите очакват варненци на откриването с участието на тримата артисти на 15 декември 2021 от 18:00 часа в Арт Галерия Ларго, Варна, ул. Хан Крум 8.



Повече за изложбата вижте в сайта на галерията на www.largogallery.com.







Повече за авторите:



Светослав Косев е завършил средното си образование в Средно специално художествено училище по Приложни Изкуства в гр. Троян – специалност керамика, през 1991 година. През 1998 година се дипломира от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий със специалност "Графика" в класа на проф. Христо Нейков. През 2002 година започва работа във ВТУ като редовен преподавател, а през 2019 година става Декан на Факултета по изобразителни изкуства. Работи в областта на тримерната графика, графичния дизайн, плаката, живописта, витража, пространственото оформление и всички съвременни форми на визуалното изкуство. Участва редовно в общи художествени изложби, биеналета и триеналета в различни области на изкуството, някои от които: Международно триенале на плаката – Лахти, Финландия (2003), "АртРозалиада“ – Изложба на преподаватели и студенти от Факултета по изобразително изкуство – Велико Търново (2012 - 2019), Есенен салон на Великотърновските художници- Велико Търново (2004 - 2019), II издание на Национална изложба "Графичен форум“ - Стара Загора (2019), Триенале за съвременно изкуство "Велико Търново – пространство за вдъхновение“ (2020) и др. Носител е на Награда за компютърна графика в раздел “Абстракция" – Х-ти конкурс на Corel draw, Канада (2000) и Награда на Община Велико Търново в Национална изложба на художниците – педагози, В.Търново – (2009). Живее и работи във Велико Търново.



Атанас Марков е роден на 12 март 1976 година. Завършил е Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" през 2000 година със специалност "Информатика", а през 2016 година получава докторска степен със специалност Изкуствознание и изобразително изкуство- Графичен дизайн и визуални комуникации. От 2009 година работи като преподавател във ВТУ по компютърна графика, мултимедийни технологии и фотография. Има множество участия в сборни и конкурсни изложби в страната и в чужбина, някои от които: "Интерактивен Графичен Форум" (ИГФ) – Велико Търново (2000), Проект “Трансформацията" – изложбени зали “Рафаел Михаилов" – Велико Търново (2006), Визуален проект “Черно в черно" (Троян, Велико Търново, София) – Куратор: Антоанета Илчева (2007), Арт-клуб "Апостроф" - Дома на хумора и сатирата – Габрово (2008), "Преподаватели и студенти“ – ВИВАКОМ АРТ ХОЛ, София (2014), Дигиталната инсталация "Интерактивно-генеративни формации“ - 8.12.2017, Музей "Дом на хумора и сатирата“, Габрово (2017), The International Competition Constantine the Great, Faculty of Arts of the University of Niš, Serbia (2019, 2021) и др. Живее и работи във Велико Търново.



Симеон Желев е роден на 07.10.1992 г. в гр. Попово. Завършва бакалавърска степен със специалност - Графичен дизайн и визуални комуникации във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий“ през 2015 г. и магистърска - Графичен дизайн и визуални комуникации през 2016 г. в същия университет. Защитава успешно своя дисертационен труд на тема "Графити изкуството и социализация на калиграфията в края на XX и началото на XXI век“ през 2020 г. към катедра Графичен дизайн и визуални комуникации, ФИИ към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“. По настоящем е асистент към катедра Графичен дизайн и визуални комуникации, ФИИ към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий“. Реализира множество участия в национални и международни изложби и кураторски проекти, някои от които: Участие в арт фестивал ON!FEST, София, Интер Експо Център (2017), Участие в международна изложба Final Show 2, Лодз, Полша (2017), Колективна изложба "Буквите Говорят" заедно с Петър и Полита Караилиеви- галерия Дориан, гр. Плевен (2018), Участие в изложба "Кирилица - графити азбука от А до Я", Галерия Gifted, София (2019), участие в младежка изложба "Продължавай/Go ahead“, Изложбени зали "Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново (2019, 2021), участие в международен стрийт арт пленер “Цветен град" (Colourful sity) в гр. Кешан, Турция (2020), Авторска изложба и ателие за ръчно правени книги, Културен фестивал "Реката“, Художествена галерия Николай Павлович, гр. Свищов (2021) и др. Отличен е с Награда за творчески постижения в изложба "АртРозалиада“ 2018; Второ място в Националните фантастични награди 2016, раздел Любим комикс за 2015 г.; Първо място в категория "Калиграфия“ и второ място в категория "Акцедентен шрифт“ в международната изложба- състезание за шрифт и калиграфия "Панграм- 2016“, Харков, Украйна. Живее и работи във Велико Търново.







Нели Вълчева, галерист