Световната прима Красимира Стоянова отново през август във Варна
През 2022 г. се възхитихме на Красимира Стоянова като Дездемона в концертното изпълнение на "Отело", през 2024 г. се докоснахме до нейната изумителна Мими в "Бохеми" и я приветствахме в Камерен концерт с Людмил Ангелов. През 2021 г. посрещнахме голямата певица за пръв път в Опера в Летния театър с изискан гала концерт, поставил началото на традицията да празнуваме оперното изкуство с Красимира Стоянова всяко лято.
През тази година поредният връх ще бъде отново през август - на 20 август, когато в премиерата за България на "Русалка" от Антонин Дворжак звездното сопрано, "Камерзенгерин“ на Виенската Щатсопера, аплодирана в Метрополитън опера и Карнеги хол в Ню Йорк, Кралската опера Ковънт гардън и Роял Албърт хол в Лондон, Миланската скала, Дойче опер и още много други престижни театри, ще се превъплъти в образа на Русалката, донесла ѝ световно признание като "идеалният избор" за ролята.
"Русалка“ е много красива опера и ролята на самата Русалка ми носи огромна радост, когато я пея. Приказно-романтична, тя разказва за истинската любов, за жертвата в името на любовта, за лъжата в любовта, за разкаянието в името на любовта. Както виждате, любовта е основно действащо лице в тази история и всеки от героите я изживява и показва по различен начин. Щастлива съм, че критиката ме е оценила като подходяща изпълнителка на тази много трудна и едновременно с това много привлекателна роля. Винаги изпитвам същия трепет, както в самото начало, когато за първи път посегнах към ролята", разказва Красимира Стоянова.
"РУСАЛКА“
Опера от Антонин Дворжак
Диригент Павел Балев
Режисьор Сребрина Соколова
Сценограф Петко Танчев
Костюмограф Ася Стоименова
Хореограф Надя Димокова
Действащи лица и изпълнители:
Русалка (сопран) – Красимира Стоянова, Илина Михайлова, Жана Костова
Принца (тенор) – Жерар Шнайдер, Рейналдо Дроз, Артьом Арутюнов
Княгинята (сопран) – Ирина Жекова, Олена Арбузова
Водния дух (бас) – Петър Найденов, Божидар Божкилов
Магьосницата (алт) – Михаела Берова, Величка Минкова, Силвия Ангелова
Горския (тенор) – Артьом Арутюнов, Пламен Райков
Помощник-готвача (сопран) – Галина Великова, Мария Палматите
Първа нимфа (сопран) – Лилия Илиева, Олена Арбузова
Втора нимфа (сопран) – Жана Костова, Розалия Желязкова
Трета нимфа (алт) – Силвия Ангелова, Величка Минкова
Ловеца (баритон) – Велин Михайлов, Лев Караван.
Асистент-режисьор Димитър Левичаров, помощник-режисьори: Тихомир Трифонов, Вероника Минкова, Георги Георгиев
Премиера - 20.08, 21.00, Опера в Летния театър – Варна 2025
Първа постановка в България. Първа постановка в 78-годишната история на Варненската опера
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
