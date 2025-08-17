Варненската публика има специално отношение към световната оперна прима Красимира Стоянова както заради нейното вокално и артистично съвършенство, така и заради жеста ѝ да представи именно във Варна на рождения си ден 16 август 2023 г. своята изключителна Тоска.През 2022 г. се възхитихме на Красимира Стоянова като Дездемона в концертното изпълнение на "Отело", през 2024 г. се докоснахме до нейната изумителна Мими в "Бохеми" и я приветствахме в Камерен концерт с Людмил Ангелов. През 2021 г. посрещнахме голямата певица за пръв път в Опера в Летния театър с изискан гала концерт, поставил началото на традицията да празнуваме оперното изкуство с Красимира Стоянова всяко лято.През тази година поредният връх ще бъде отново през август - на 20 август, когато в премиерата за България на "Русалка" от Антонин Дворжак звездното сопрано, "Камерзенгерин“ на Виенската Щатсопера, аплодирана в Метрополитън опера и Карнеги хол в Ню Йорк, Кралската опера Ковънт гардън и Роял Албърт хол в Лондон, Миланската скала, Дойче опер и още много други престижни театри, ще се превъплъти в образа на Русалката, донесла ѝ световно признание като "идеалният избор" за ролята."Русалка“ е много красива опера и ролята на самата Русалка ми носи огромна радост, когато я пея. Приказно-романтична, тя разказва за истинската любов, за жертвата в името на любовта, за лъжата в любовта, за разкаянието в името на любовта. Както виждате, любовта е основно действащо лице в тази история и всеки от героите я изживява и показва по различен начин. Щастлива съм, че критиката ме е оценила като подходяща изпълнителка на тази много трудна и едновременно с това много привлекателна роля. Винаги изпитвам същия трепет, както в самото начало, когато за първи път посегнах към ролята", разказва Красимира Стоянова."РУСАЛКА“Опера от Антонин ДворжакДиригент Павел БалевРежисьор Сребрина СоколоваСценограф Петко ТанчевКостюмограф Ася СтоименоваХореограф Надя ДимоковаДействащи лица и изпълнители:Русалка (сопран) – Красимира Стоянова, Илина Михайлова, Жана КостоваПринца (тенор) – Жерар Шнайдер, Рейналдо Дроз, Артьом АрутюновКнягинята (сопран) – Ирина Жекова, Олена АрбузоваВодния дух (бас) – Петър Найденов, Божидар БожкиловМагьосницата (алт) – Михаела Берова, Величка Минкова, Силвия АнгеловаГорския (тенор) – Артьом Арутюнов, Пламен РайковПомощник-готвача (сопран) – Галина Великова, Мария ПалматитеПърва нимфа (сопран) – Лилия Илиева, Олена АрбузоваВтора нимфа (сопран) – Жана Костова, Розалия ЖелязковаТрета нимфа (алт) – Силвия Ангелова, Величка МинковаЛовеца (баритон) – Велин Михайлов, Лев Караван.Асистент-режисьор Димитър Левичаров, помощник-режисьори: Тихомир Трифонов, Вероника Минкова, Георги ГеоргиевПремиера - 20.08, 21.00, Опера в Летния театър – Варна 2025Първа постановка в България. Първа постановка в 78-годишната история на Варненската опера