Световноизвестната цигуларка проф. Деворина Гамалова изнесе солов концерт в Дом за стари хора "Гергана". Събитието е част от личната ѝ инициатива да донесе жива музика до хората, които не могат да достигнат до концертните зали и е фрагмент от поредицата концерти, които талантливата цигуларка организира за социални домове в цялата страна. В репертоара ѝ са включени любими класически произведения и пиеси от различни епохи, изпълнени под струните на 250-годишна цигулка, изработена в Италия.Пред потребителите на Дом за стари хора "Гергана“, днес проф. Гамалова изпълни "Испански танц“ и "Жига“ (старинен английски народен танц) от Йохан Себастиан Бах от епохата на Барока, "Кантабле“ от Паганини и произведения от епохата на Романтизма на полския виртуозен цигулар и композитор Хенрик Виенявски. Световноизвестната цигуларка сама спонсорира това свое начинание, защото вярва, че музиката облекчава всяко неразположение и болка, помага в работата и има благотворно влияние върху хората. Това е доказал и дългогодишният ѝ международен опит, който включва и работа за благотворителна английска организация, чиято мисия е да донесе жива музика за хора в неравностойно социално положение.Проф. Гамалова е завършила СМУ "Проф. В. Стоянов“ в Русе, в класа по цигулка на Анелия Попова, продължава образованието си в Държавната музикална академия в София. Специализира цигулка и виола в Royal College of Music в Лондон, учи виола в Guildhall School of Music – Лондон, а през 2008г. защитава докторската си дисертация в Лондон. Концертира като солистка и камерен изпълнител в България, Германия, Англия, Италия, Югославия, Франция. Освен с концерти, проф. Деворина Гамалова се занимава и с преподавателска дейност и отделя много от времето си за социални каузи. До днес тя продължава да преподава интензивно цигулка и виола в Лондон (Trinity LC, Goldsmiths, LCM) и на майсторски класове, има издадени компактдискове, както и публикации в няколко страни с поезия, проза, статии, научни текстове и др. Сред отличията й са "Кристална лира" от СБМТД “за високи творчески постижения" и Грамота от Министерството на културата на Република България за “принос в популяризиране на българската култура по света".От 17:00 ч. утре, 20 август 2025 г., в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ във Варна, проф. Гамалова тя ще представи и най-новата си книга "Музика и духовен живот“. В нея читателите ще могат да открият взаимовръзката между музикалното изкуство и "изкуството на изкуствата“ – духовния живот, за феномена на вдъхновението и на творчеството и още много други въпроси. "Музика и духовен живот“ разглежда как духовният живот и музиката си взаимодействат и влияят, осмислено в контекста на православната християнска традиция. Като изследва природата на духовния живот, на вдъхновението и творчеството, на изкуството и музиката (църковна и класическа, вокална и инструментална), проучването разкрива как музиката може да допринесе за нашето духовно израстване.