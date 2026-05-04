След като 47-годишна жена нападна с нож минувачи на улица във Варна, двама са в тежко състояние. Ранените са общо четирима.
Първоначално са намушкани двама мъже на тротоара, след това жената влиза в магазин за хранителни стоки и напада мъж и жена.
На двамата по-тежко пострадали са извършени операции в болница "Св. Анна“ във Варна.
Пристигналите на място охранители успяват да заключат агресивната жена в магазина до идването на полицаи, които я арестуват.
Крещеше "Помагайте“, докато я водеха, разказват свидетели, предаде bTV.
Минути след нападенията 47-годишната жена беше във видимо неадекватно състояние.
Кръвната ѝ проба за алкохол показва над 2 промила, обяви гл. инспектор Павел Червенски, началник на "Охранителна полиция" във 2. РУ-Варна
Тепърва ще се установява дали е употребявала и наркотици.
"Като идват екипите, магазинът е залостен, а жената е вътре, агресивна. Използвали са помощни средства, спрей, за да я задържат“, уточни гл. инспектор Червенски.
Разследването продължава.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.