След като 47-годишна жена нападна с нож минувачи на улица във Варна, двама са в тежко състояние. Ранените са общо четирима.

Първоначално са намушкани двама мъже на тротоара, след това жената влиза в магазин за хранителни стоки и напада мъж и жена.

На двамата по-тежко пострадали са извършени операции в болница "Св. Анна“ във Варна.

Пристигналите на място охранители успяват да заключат агресивната жена в магазина до идването на полицаи, които я арестуват.

Крещеше "Помагайте“, докато я водеха, разказват свидетели, предаде bTV.

Минути след нападенията 47-годишната жена беше във видимо неадекватно състояние.

Кръвната ѝ проба за алкохол показва над 2 промила, обяви гл. инспектор Павел Червенски, началник на "Охранителна полиция" във 2. РУ-Варна

Тепърва ще се установява дали е употребявала и наркотици.

"Като идват екипите, магазинът е залостен, а жената е вътре, агресивна. Използвали са помощни средства, спрей, за да я задържат“, уточни гл. инспектор Червенски.

Разследването продължава.