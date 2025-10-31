Мъже на възраст 23, 28 и 43 години са задържани за кражба на 20 броя метални оградни пана от детска градина в с. Каменар, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.В понеделник е подаден сигнал за изчезналите конструкции. Униформените задържали грабителите, жители на същото населено място.Откраднаните пана са издирени и върнати. По случая е образувано досъдебно производство.От полицията във Варна информираха още, че 36-годишен е задържан в ареста на Първо РУ. Вчера в районното е получен сигнал, че от двора на жилищна сграда, в района на Колхозния пазар е открадната електрическа тротинетка. Бързата реакция на служителите на реда е довела до установяване и задържане на извършителя на криминалното деяние. Вещта, обект на престъплението, е намерена и приложена към образуваното досъдебно производство.