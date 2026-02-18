Свлачище се активира във Варна
От областната администрация във Варна информираха за състоянието на населените места при усложнената обстановка. Към момента е възстановено електроподаването в Долни чифлик и няколко други населени места в общината. Припомняме, че поради възникнала авария в подстанция на Енерго Про в Старо Оряхово, без ток бяха останали Долни чифлик, както и селата – Пчелник, Кривини, Солник, Бърдарево, Голица и Булаир.
Проблеми с нормалното електрозахранване имат все още в община Суворово, както в града така и в селата Дръндар и Николаевка. В района вече работят аварийни екипи и с утихването на вятъра се очаква и захранването на се възстанови напълно.
На тел.112 тази сутрин, малко преди 10,00 часа е получен сигнал от селскостопанска ферма в с. Каменар, която била наводнена.
По информация на дежурния в Община Варна, единият от двата големи пилона, предназначени за флаговете на България и на ЕС в района на ул. “Д-р Попов“ под почивка силно се клати от вятъра. В района вече има служители на общинска полиция.
