Свличане край бул. "Васил Левски" застрашава имоти във Варна
По думите му, след реализацията на инфраструктурния проект през 2018 година теренът не е бил укрепен по необходимия начин. В резултат на това през годините се наблюдава постепенно свличане на земни маси към локалното платно, което засяга дворовете на частни имоти и създава притеснения за устойчивостта на жилищните сгради.
Жителите на района твърдят, че част от дворните им пространства е била засегната още при изграждането на булеварда, но впоследствие не са били предприети достатъчни укрепителни мерки. В момента оградите, които отделят имотите от пътното платно, са нестабилни, а процесът на свличане остава видим.
"Потърпевшите от години подават жалби към общината, но без никакъв резултат“, заяви Юлиян Губатов. Според него липсата на реакция от страна на местната администрация поражда усещане за несигурност сред хората, които живеят в непосредствена близост до ската.
По думите на живеещите в района, при по-интензивни валежи или неблагоприятни метеорологични условия съществува риск от допълнително активизиране на свлачищния процес. Те настояват за изграждане на реална подпорна стена и цялостно инженерно решение, което да гарантира дългосрочна стабилност на терена.
От групата на политическа партия "Възраждане“ заявиха, че ще поставят въпроса на предстоящата сесия на Общинския съвет – Варна.
"На следващото заседание ще настояваме за поемане на конкретен ангажимент и предприемане на спешни действия от страна на кмета на Варна“, посочи общинският съветник.
