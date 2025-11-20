Сподели close
Свобода за Благо! Това бе основният рефрен на скандиранията от хиляди граждани, които се събраха на пореден протест в подкрепа на арестувания кмет на морската столица.

По традиция митингът се проведе пред сградата на Община Варна. Този път протестиращите решиха да не организират шествие до Съдебната палата, тъй като там се помещава Окръжния съд, който вече ще гледа делото срещу Благомир Коцев и двамата общински съветници.

На протеста за първи път не присъства заместник-кмета Павел Попов, който дълго време бе временен кмет. Това направи впечатление на хората, но стана ясно, че той е в София, където също се провежда митинг за Благомир Коцев. Такъв, стана ясно, има и в Пловдив.

"Хората, независимо от градовете, в които живеят, се събуждат и виждат, че държавата е окупирана и трябва обществото да си я върне“, коментираха варненци.

Припомняме, че вчера с определение на Върховния касационен съд съдебното производство бе разпределено на Окръжния съд във Варна. Така в морския град ще се гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими - общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, служителката Общината Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов.