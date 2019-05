Свободният университет събира експерти в архитектурата и строителството

© Бивши и настоящи студенти от

За участие в конференцията вече са регистрирани 110 български участници и 20 чуждестранни лектори. Интерес към събитието са заявили преподаватели и студенти от НТСС, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище "Любен Каравелов", Нов Български университет, Лесотехническия университет, СУ "Климент Охридски", БАН - Институт по механика, Академията на МВР, Икономически университет – Варна, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Участниците са изявени български учени и изследователи, докторанти, а също и студенти, които правят първи стъпки в научните си изяви.



Чуждестранните гости са от университета "Гоце Делчев" от Щип, Северна Македония, университета Малтепе в Истанбул, Турция, университета в Ниш, Сърбия, университет "Tottori“ в Япония, "Политехника ди Милано“, Италия, университет Устър в Англия, Одески колеж на транспортните технологии, Украйна, International Education Corporation, Алмати, Казакстан, Gezira College of Art and & Technology от Картум, Судан, университет Уатърло в Канада.



В рамките на научната конференция ще бъдат представени 5 пленарни доклада:



- акад. Ячко Иванов – "Устойчиво строителство – предизвикателство пред материалознанието и строителната индустрия“



- проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов – "Площад "Независимост" и градоустройствените проблеми на софийския център“



- проф. д-р арх. Масуд Есмаилу – "Sustainable convergences of knowledge for the city of L'Aquila“



- чл.-кор. проф. Атанас Ковачев и колектив – "Роля и значение на съгласуваността на планирането с пазара за постигане на устойчиви форми на градски растеж“



- инж. Даниел Трънков – "Иновации в топлоизолационните системи на Рьофикс – Аерогел“



По време на конференцията ще се проведат заключителните фази на:



- Работилница по макетиране;



- Работилница по параметричен дизайн;



- Работилница за куполни сгради;



- Демонстрация на терен на материали за реставрация и консервация на сгради.



Програмата на конференцията е съпътствана с провеждането на две модни ревюта и изложби в пространствата на ВСУ "Черноризец Храбър“.