THE GRAFFS с уникални изненади за Графити Арт Работилницата на FunCity+" Euphoria"

© THE GRAFFS готвят уникална изненада за Графити Арт Работилницата по време на FunCity+" Euphoria“ на 12 и 13 август във Варна. Интересът на варненци и гостите на града ще провокира преобразяването на два репатрирани автомобила, които графити артистите ще превърнат в шедьоври.



Колите, които са извън движение, са предоставени с любезното съдействие на ОП "Паркинги и синя зона“ и фирмата за скраб, с която предприятието работи.



Автомобилите ще бъдат поставени в пространството пред бившия хотел "Одесос“ на площад "Антон Новак“, а работата по тях в двата фестивални дни ще е истинска атракция за публиката.



Паралелно с това в същата зона ще бъде проведен и графити пленер с младежи, които ще творят на големи платна. Работата в този фестивален сегмент е дело на популярния млад художник Николай Чакъров –Нико от THE GRAFFS и гост-художници.



Кои са THE GRAFFS?



"Поради някаква причина хората на изкуството обикновено са много затворени. Те невинаги обичат да се събират на групи и да сподеят идеите си. Графити артистите не правят изключение, дори напротив – те мразят да показват лицата си и всячески се борят да останат в сянка, за да може никой да не знае тяхната самоличност. Нашият екип реши да счупи утвърдената рамка и ви запознае с работата ни.



Kои сме ние? Ние сме THE GRAFFS…Отборът ни постепенно расте, като всеки един от нас има своите силни черти и предпочитан стил. Основните неща с които се занимаваме са графити, 3Д дизайн и реклама, като комбинирахме всичко това с голямото поле за изява, което ни дадоха социалните мрежи...Това е нашият инструмент, с който можем да стигнем до максимален брой хора.



THE GRAFFS има за цел да комбинира различните модерни визуални и дигитални изкуства и да създаде бранд от съвсем нов вид, базиран на идеите и опита ни натрупан през годините.



Мисията на THE GRAFFS е да предложим творчески, практични и ефективни решения, с акцент върху ефективния резултат и вниманието към детайлите.



THE GRAFFS се утвърждава като най-бързо растящото графити общество за страната, с което съвременният бизнес желае да се асоциира“, споделят от THE GRAFFS.



Не пропускайте да станете свидетели как "трошки“ ще се превърнат в цветни и забавни творения на 12 и 13 август пред бившия хотел "Одесос“ във Варна. Именно там ще бъде реализиран и пленер с младежи, а художниците от THE GRAFFS са подготвили и изненади за любителите на GRAFF COINS.



Припомняме, че водещият мотив на фестивала и тази година ще бъде "Аз за Варна!“ и "Заедно за Варна“.



Организатор на FunCity+ + "Euphoria“ е Община Варна, Дирекция "Образование и младежки дейности".



Повече информация ще откриете на страницата на фестивала: NEWS&FUNcity / https://www.facebook.com/newsfuncity



Повече за GRAFF COINS



"В света на графитите присъства специфична йерархия, определяща нивото на всеки райтър. Локациите, броят ударени спотове и стила на човек говорят много за него, характеризирайки го като пълен аматьор, отборен играч или абсолютен професионалист.



Графити страстта и съревнованието между отделните индивиди е начин на живот, неразбираем за повечето хора... Именно тук се появяват и нашите койни – GRAFF COINS. Те символизират нас от THE GRAFFS. Техните разнообразни дизайни са вдъхновени от цветната графити йерархия, почти винаги невидима за външния свят.



GRAFF COIN- ите ще те запознаят с графити културата, с термините и идеята зад цяло едно движение. Събереш ли всички ставаш Крал на играта... Може би това ви звучи прекалено лесно? Тук сме, за да ви разочароваме и да ви признаем, че никак няма да ви е лесно. Макар и някои койни да са широко разпространени и лесно откриваеми, други са точно обратното – те са рядки, намират се трудно и е почти невъзможно да ги спечелиш... Различните GRAFF COIN- и са класифицирани в различни категории, наречени левъли. Колкото по-висок левъл е определен койн, толкова по-рядък е той. В даден левъл обикновенно има повече от един дизайн GRAFF COIN ( най-често между 6-8 бр. дизайни )



Притежанието на рядък койн те доближава до спечелването на играта и те издига по-високо от останалите колекционери по пътя ти. Уникалността на нашите койни не е само в огромното им разнообразие, но и във факта, че повечето от тях биват рисувани след спечелване или получаване при игра. Ниските левъли койни могат да бъдат спечелени, намерени или разменяни за повтарящи се бройки. Скоро ще можете да научите и повече за нашите THE GRAFFS игри, за да се информирате как може да спечелите (или загубите) повече койни. Засега гордо можем да обявим , че общият брой на всички GRAFF COIN- и е 227, разделени в различни левъли, като най-редките от тях са от серията Legendary GRAFF COINS . Нямаме съмнение, че бъдещите крале на играта са измежду вас, четящи тези редове. Очакваме ви!", съобщават от THE GRAFFS.