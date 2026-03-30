На 06 април 2026 г. (понеделник) от 10:00 часа във фоайето на Сграда 1 Ректорат, Технически университет – Варна ще проведе Благотворителен базар под мотото "Великден на надеждата! – Заедно изграждаме първото пространство за палиативни грижи за деца в България".

Събраните средства ще бъдат дарени на Дом за медико-социални грижи за деца – Варна, в подкрепа на изграждането на първото в България отделение за палиативни грижи за деца. Проектът ще осигури специализирана медицинска грижа, облекчаване на болката, рехабилитация и емоционална подкрепа за деца с тежки заболявания, както и условия за присъствие на техните семейства.

Базарът ще предложи разнообразие от изделия, подготвени от студенти, преподаватели и служители на университета, включително:

кулинарни изкушения;

ръчно изработени коледни сувенири;

брандирани артикули на ТУ – Варна;

арт творби на студенти от специалност Индустриален дизайн;

и множество други празнични предложения.

В рамките на събитието ще бъде обявен и благотворителен търг – изненада, чрез който събраните средства допълнително ще подкрепят каузата.

За повече информация:

Технически университет – Варна

Пресцентър

E-mail: donika.sotirova@tu-varna.bg

Тел.: 0896898116

Уебсайт: www.tu-varna.bg