ТУ – Варна организира Благотворителен базар "Великден на надеждата!" – 6 април 2026
©
Събраните средства ще бъдат дарени на Дом за медико-социални грижи за деца – Варна, в подкрепа на изграждането на първото в България отделение за палиативни грижи за деца. Проектът ще осигури специализирана медицинска грижа, облекчаване на болката, рехабилитация и емоционална подкрепа за деца с тежки заболявания, както и условия за присъствие на техните семейства.
Базарът ще предложи разнообразие от изделия, подготвени от студенти, преподаватели и служители на университета, включително:
кулинарни изкушения;
ръчно изработени коледни сувенири;
брандирани артикули на ТУ – Варна;
арт творби на студенти от специалност Индустриален дизайн;
и множество други празнични предложения.
В рамките на събитието ще бъде обявен и благотворителен търг – изненада, чрез който събраните средства допълнително ще подкрепят каузата.
За повече информация:
Технически университет – Варна
Пресцентър
E-mail: donika.sotirova@tu-varna.bg
Тел.: 0896898116
Уебсайт: www.tu-varna.bg
Още по темата
/
Още от категорията
/
Учени от Варна: Делфините в Черно море са около 73 000, популацията все още се възстановява след масовото им избиване
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коста Стоянов: Без модерна инфраструктура Варна остава с ниски до...
18:49 / 29.03.2026
Учени от Варна: Делфините в Черно море са около 73 000, популация...
16:47 / 29.03.2026
Художникът Искрен Илиев – ISI се завърна във Варна с мултимедийни...
12:07 / 29.03.2026
Кметът на Варна: Жалко, че го нямаше Радев да обясни на децата ми...
19:00 / 28.03.2026
Владислав Горанов: Липсата на синхрон е сред причините Варна да "...
22:25 / 25.03.2026
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.