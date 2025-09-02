В Техническия университет във Варна се проведе официалната церемония по откриването на новата академична година за студентите в задочна форма на обучение. В присъствието на цялото академично ръководство, деканите на факултетите и ръководителите на катедри, повече от 300 студенти прекрачиха прага на университета, за да започнат своето обучение през учебната 2025/2026 година.Ректорът на ТУ - Варна проф. д-р Драгомир Пламенов отправи приветствие към всички студенти, като пожела на първокурсниците успешен и вдъхновяващ старт. Той подчерта, че университетът ще продължи да създава условия за качествено образование, практическа подготовка и развитие в съвременна академична среда.В рамките на церемонията проф. Пламенов връчи награди на студентите, приети с най-висок успех във всеки от факултетите и колежа на университета. Отличени бяха:Дачислав Георгиев – специалност "Компютърни системи и технологии“ (КСТ)Илиян Тачев – специалност "Транспортна техника и технологии“ (ТТТ)Свилен Господинов – специалност "Корабни машини и механизми (КММ)Мирослав Начов – специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (ЕСЕО)Александър Леков – специалност "Автомобилна и транспортна техника“ (АТТ), Колеж в структурата на ТУ-Варна (КСТУ)Събитието премина в тържествена и вълнуваща атмосфера, като постави началото на новата академична година, изпълнена с очаквания за успехи и нови постижения.