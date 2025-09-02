ЗАРЕЖДАНЕ...
ТУ - Варна откри учебната година за студентите в задочна форма на обучение
Ректорът на ТУ - Варна проф. д-р Драгомир Пламенов отправи приветствие към всички студенти, като пожела на първокурсниците успешен и вдъхновяващ старт. Той подчерта, че университетът ще продължи да създава условия за качествено образование, практическа подготовка и развитие в съвременна академична среда.
В рамките на церемонията проф. Пламенов връчи награди на студентите, приети с най-висок успех във всеки от факултетите и колежа на университета. Отличени бяха:
Дачислав Георгиев – специалност "Компютърни системи и технологии“ (КСТ)
Илиян Тачев – специалност "Транспортна техника и технологии“ (ТТТ)
Свилен Господинов – специалност "Корабни машини и механизми (КММ)
Мирослав Начов – специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (ЕСЕО)
Александър Леков – специалност "Автомобилна и транспортна техника“ (АТТ), Колеж в структурата на ТУ-Варна (КСТУ)
Събитието премина в тържествена и вълнуваща атмосфера, като постави началото на новата академична година, изпълнена с очаквания за успехи и нови постижения.
