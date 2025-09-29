ЗАРЕЖДАНЕ...
ТУ-Варна открива днес учебната 2025/2026 година
Очакваме ви, за да поставим заедно началото на една нова и вдъхновяваща академична година, съобщават от вуза.
Церемонията по тържественото откриване на учебната 2025/2026 година на Технически университет – Варна ще се проведе на открито, пред сградата на Ректората. В случай на неблагоприятни метеорологични условия, събитието ще се състои на закрито, както следва: Студентите от Факултета по изчислителна техника и автоматизация ще бъдат насочени към зала 212 в Сграда 2 (Електротехнически факултет). Всички останали студенти ще се насочат към зала 114 в Сграда 1 (Ректорат).
Церемонията ще бъде излъчвана на живо в зала 212 на Сграда 2, в Сграда 3 (Нов учебен корпус), както и във всички фоайета и коридори на университета, оборудвани с плазмени екрани.
