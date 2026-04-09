На 8 април 2026 г. в двора на Технически университет – Варна се проведе екологичната инициатива "Засади дърво – остави следа", организирана по повод Седмицата на гората в партньорство с Държавно горско стопанство – Варна и Държавно горско стопанство – Суворово.

Събитието беше официално открито пред Сграда 1 – Ректорат от ректора на ТУ – Варна проф. д-р Драгомир Пламенов, който подчерта значението на подобни инициативи за изграждането на отговорно отношение към природата и за активното участие на академичната общност в каузи, свързани с опазването на околната среда.

В рамките на инициативата бяха засадени 32 дръвчета от видовете ясен и червен дъб, които ще допринесат за още по-зелена, приветлива и устойчива университетска среда.

Сред официалните гости на събитието бяха инж. Ганка Димитрова – директор на Държавно горско стопанство – Варна, и инж. Радостин Желязов – директор на Държавно горско стопанство – Суворово.

В залесяването активно се включиха студенти и преподаватели от всички катедри на университета, както и служители от университетската администрация, които заедно дадоха своя принос за една по-чиста, по-зелена и устойчива университетска среда.

Инициативата "Засади дърво – остави следа" още веднъж показа, че Технически университет – Варна е не само място за образование и наука, но и общност, която споделя ценности, свързани с устойчивото развитие, екологичната отговорност и грижата за бъдещето.