При проведена специализирана полицейска операция по линия "Противодействие разпространението на наркотични вещества“ на територията на ОД на МВР – Варна, в землището на с. Въглен, община Аксаково, са намерени и иззети 40 бр. растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, торове и препарати служещи на отглеждането им.В момента на полагане на грижи за растенията са задържани двама братя на 46 и 47 години от Варна – известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления.При проведените процесуално – следствени действия, в по-възрастния от двамата е намерено и иззето известно количество кокаин.Извършителите са задържани за срок до 24 часа. Случаят е докладван на Районна прокуратура – Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.